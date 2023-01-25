أسعار صرف الدولار تعاود الارتفاع مجددا

2023/01/25 | 10:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت منذ يومين بعد اقالة محافظ البنك المركزي.

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