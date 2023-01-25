أمانة بغداد تشرع بمسح جوي وموقعي للأراضي الزراعية لتحويل جنسها

2023/01/25 | 10:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء، عن الشروع بمسح جوي وموقعي للأراضي الزراعية المملوكة للدولة لتحويل جنسها إلى سكنية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 320.

وقال المعاون الإداري لمدير علاقات وإعلام الأمانة سعد البخاتي في تصريح إن "الدوائر البلدية باشرت تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 320 وجميع القرارات السابقة منها قرار 581 لسنة 1981 الخاص بتحويل جنس الأراضي الزراعية المملوكة للدولة إلى سكنية، القيام بعملية مسح جوي وموقعي لجرد جميع الأراضي لحصر عدد المشيَّدات الثابتة والساكنين ضمن مدة زمنية حددت بـ 45 يوماً".

وأضاف البخاتي، أن "مجلس الوزراء حدد منذ صدور القرار 320 مدة 90 يوماً لإنجاز عمليات الاستملاك"، مبيناً أن "القانون يسمح بتحويل الأراضي التي يوجد فيها تشييد وخدمات نظامية".

وأشار إلى أن "القانون له معطيات إيجابية كثيرة منها أن المواطن كان يسكن في موقع غير رسمي وعشوائي، فيما أصبح له الحق بامتلاك بيت وسند قانوني وكذلك أخذ قرض من صندوق الإسكان والمصارف، فضلاً عن التقليل من المناطق غير النظامية".

وأكد البخاتي أن "الأمانة ملزمة بعد تحويل صنف أو جنس الأراضي بتوفير جميع الخدمات والبنى التحتية كونها ضمن الحدود الإدارية لها"، لافتا الى ان "هناك 168 منطقة زراعية في جانبي الكرخ والرصافة يوجد العديد منها بشكل نظامي ومطابقة لشروط التمليك وسيتم فرز القطع وفقاً للقوانين المتبعة".

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