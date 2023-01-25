السوداني يعلن عن زيارة مرتقبة إلى فرنسا

2023/01/25 | 10:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع

السوداني، اليوم الأربعاء، عن زيارة

مرتقبة سيجريها إلى فرنسا.

وقال السوداني: "نزور فرنسا وكلنا أمل

بأن تكون هذه الزيارة بادرة خير وأن نضع

الأسس الصحيحة لشراكة مستد

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