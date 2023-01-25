النـزاهة: استقـدام 3 محافـظين أسبقـين فـي بابـل وعضو مجلس محافظة سابق

2023/01/25 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بصدور أمر استقدامٍ بحقِّ ثلاثة مُحافظين سابقين في بابل، إضافةً إلى عضو مجلس مُحافظةٍ سابقٍ؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّـة.الدائرة أشارت إلى أنَّ محكمة تحقيق الحلَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّرت استقدام محافظينِ أسبقينِ وعضو مجلس مُحافظة سابقٍ؛ لقيامهم بتخصيص قطع أراضٍ تجاريَّةٍ، خلافاً لقرار مجلس الوزراء، ممَّا شكَّل ضرراً في المال العام، لافتةً إلى قيامهم بذلك، بالرغم من وجود مطالعةٍ مُقدَّمةٍ من قبل مسؤول تنظيم المدن في مُديريَّة بلديَّة الحلة المُتضمّنة إيقاف إجراءات تخصيص وتسجيل قطع الأراضي.وأضافت إنَّ محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمراً باستقدام محافظ بابل الأسبق لمُقصريَّته في موضوع إبرام بروتوكول بين المحافظة وإحدى شركات الاستثمار العقاريّ وتنظيم المعارض، مُبيّنةً التعاقد لإنشاء كرفان داخل مدينة بابل الأثرية في العام 2011، مُشيرةً إلى أنَّه بعد إنجازه تمَّ رفضه من قبل اللجنة الفنيَّة في ديوان المحافظة؛ لمخالفته المواصفات وقانون بيع وإيجار أموال الدولة بإعفاء الشركة من تسديد بدل الإيجار للمدة من (1/1/2013 لغاية 10/4/2013).وأوضحت أنَّ المحكمتين المذكورتين في بابل وبغداد أصدرتا أمري الاستقدام وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969).

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