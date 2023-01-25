تدفق أعداد كبيرة من المحافظات صوب بغداد للتظاهر أمام البنك المركزي (فيديو)

2023/01/25 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تدفقت اعداد كبيرة من المواطنين من مختلف المحافظات العراقية، الى العاصمة بغداد، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "المئات من ابناء محافظات الوسط والجنوب، تدفقوا الى العاصمة، للتظاهر امام مقر البنك المركزي في شارع الرشيد احتجاجا على ارتفاع أسعار صرف الدولار".

وأضاف أن " المواطنين طالبوا الجهات الحكومية بالتدخل العاجل للحد من هذا الارتفاع الذي أثر بشكل مباشر في قوتهم اليومي".





تحرير: أ.غ

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