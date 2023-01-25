47 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال شهر

2023/01/25 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، صدور 47 امر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال شهر كانون الأول من الام الماضي.

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