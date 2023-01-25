اضراب واحتجاج واغلاق للمحال التجارية في الديوانية (صور)

2023/01/25 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الديوانية

أعلن أصحاب المحال والتجار في محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، الاضراب واغلاق المحال إثر استمرار ازمة الدولار.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "عددا من أصحاب المحال التجارية في محافظة الديوانية، أقدموا صباح اليوم، على الاضراب بعد استمرار أسعار صرف الدولار بالارتفاع".

وأضاف، ان "اغلب المحال التجارية في المحافظة تعاني من قلة الاقبال والعزوف عن الشراء بفعل ازمة الدولار المستمرة".

واوضح أن "اغلب المهن التجارية في الديوانية تعاني من الركود وقلة الإيرادات المالية، الامر الذي اجبرهم على اغلاق محالهم بوجه الزبائن".





ويشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ارتفاعاً تدريجياً ليصل لأعلى مستوياته خلال الأيام الأخيرة حيث تخطى حاجز 160 ألف دينار لكل 100 دولار.

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