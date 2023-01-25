2023/01/25 | 12:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 51Fp8y9Xwzk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متظاهرو "خفض الدولار" في ساحة الرصافي يستعدون للانطلاق نحو البنك المركزي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. متظاهرو "خفض الدولار" في ساحة الرصافي يستعدون للانطلاق نحو البنك المركزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).