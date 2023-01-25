2023/01/25 | 12:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 يناير، 2023 بغداد/المسلة: حين أطلقت العراقية آلاء عادل قبل أشهر دارها الخاص لتصميم الأزياء،...

ظهرت المقالة عراقيات في مجال الأعمال: المستثمرون يرفضون العمل مع النساء أولاً على المسلة.

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