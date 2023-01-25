2023/01/25 | 12:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 يناير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم...

ظهرت المقالة تظاهرات امام البنك المركزي احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرات امام البنك المركزي احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرات امام البنك المركزي احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).