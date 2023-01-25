غداة لقاء نتنياهو بالعاهل الأردني.. وزير إسرائيل المثير للجدل يؤكد مواصلته الدخول إلى باحة الأقصى

2023/01/25 | 12:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ايتمار بن غفير، إنه سيواصل الدخول إلى جبل الهيكل (الحرم الشريف) بالقدس، وذلك غداة الاجتماع الذي أجراه رئيس الحكومة الإسرائيلي مع العاهل الأردني.

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