2023/01/25 | 12:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، بصدور امر استقدامٍ بحقِّ ثلاثة مُحافظين سابقين في بابل، إضافةً إلى عضو مجلس مُحافظةٍ سابقٍ؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّـة.وذكرت الدائرة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تحصي أوامر القبض والاستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال شهر المركز الخبري الوطني.

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