2023/01/25 | 12:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حدد مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، ساحة مظفر شرقي العاصمة بغداد مكاناً لتشييد نصب القران، استنكاراً على حرقه في السويد.وقال مدير مكتب الصدر ابراهيم الجابري في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب الصدر يحدد ساحة مظفر مكاناً لتشييد نصب ‘القرآن الكريم’ المركز الخبري الوطني.

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