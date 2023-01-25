2023/01/25 | 12:39 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة اليونسكو إن أكثر من مليوني طفل في العراق من الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاما لا يزالون خارج مقاعد الدراسة، وأضافت أن هذا الرقم يشكل تحديا كبيرا لتطوير واقع التعليم في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واقع التعليم في العراق) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واقع التعليم في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).