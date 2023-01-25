2023/01/25 | 12:40 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واشنطن تتوعد ايران باطلاق مناورات ضخمة ضدها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Q6JPccBRBBE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واشنطن تتوعد ايران باطلاق مناورات ضخمة ضدها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واشنطن تتوعد ايران باطلاق مناورات ضخمة ضدها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).