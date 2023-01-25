الحشد لشعبي يقصف 3 مواقع في عمق حوض نهر ديالى

2023/01/25 | 12:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، الاربعاء، عن قصف 3

مواقع في عمق حوض نهر ديالى بالهاونات.

وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق

الحسيني في تصريح صحفي، إن "الحشد

الشعبي قصف بالهاونات 3 مواقع في عمق حوض

نهر ديالى بناءا

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