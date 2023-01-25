2023/01/25 | 12:42 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفكيك خلية ارهابية في نينوى ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، تفكيك خلية ارهابية في المحافظة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفكيك خلية ارهابية في نينوى ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفكيك خلية ارهابية في نينوى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).