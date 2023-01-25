تفكيك خلية ارهابية في نينوى

2023/01/25 | 12:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، تفكيك خلية ارهابية في المحافظة.

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