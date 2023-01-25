تفكيك خلية إرهابية مكونة من 3 عناصر في نينوى

2023/01/25 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأربعاء، تفكيك خلية إرهابية مكونة من ثلاثة عناصر في نينوى.

وذكر بيان للوكالة تلقته (بغداد اليوم)، أن "عملية استخبارية عالية الدقة نفذها ابطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة نينوى، اسفرت عن القاء القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين بجريمة الإرهاب".

وأوضح أن "احدهم عمل بصفة اداري في داعش الإرهابي وارتكب العديد من جرائم التهديد والابتزاز للحصول على أموال تعود لداعش، فيما اشترك المتهمين الاخرين معه من خلال تزوير المستمسكات الثبوتية والقيام بتلك العمليات المالية".

وأكد البيان على أنه "تم التحقيق معهم من قبل ضباط اختصاص بأشراف القضاء واتخذت بحقهم الإجراءات اصوليا".

تحرير: ر.



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