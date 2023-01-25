التنسيقي يحذر من ركوب الموجة.. ويتحدث عن جهات

2023/01/25 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – خاص

حذر الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، من ركوب موجة التظاهرات ضد ارتفاع سعر صرف الدولار ، فيما تحدث عن جهات "تتربص" باحتجاجات الغلاء المعيشي.

وقال القيادي في الإطار عائد الهلالي، لـ (بغداد اليوم)، إن "التظاهرة الحالية امام البنك المركزي العراقي، ليست سياسية ولا توجد لها أي اجندة، بل هي تظاهرات شعبية من فئات المجتمع العراقي المتضررة جراء ارتفاع سعر صرف الدولار، الذي أدى لارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها".

وبين الهلالي أنه "في حال فشلت الحكومة في الإجراءات التي اتخذتها والتي تعمل عليها من أجل السيطرة على سعر صرف الدولار والعمل لإعادته لوضعه الطبيعي، فمن الممكن أن تكون في قادم الأيام تظاهرات تقف خلفها جهات سياسية ولها اجندات".

هذا وتظاهر المئات من المواطنين الوافدين من محافظات الوسط والجنوب، اليوم الأربعاء، امام مقر البنك المركزي العراقي وسط بغداد، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار.



ويشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ارتفاعاً تدريجياً ليصل لأعلى مستوياته خلال الأيام الأخيرة حيث تخطى حاجز 160 ألف دينار لكل 100 دولار.

تحرير: أ.غ

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