2023/01/25 | 12:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور مباشرة من الاحتجاجات أمام البنك المركزي العراقي المركز الخبري الوطني.

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