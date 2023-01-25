2023/01/25 | 12:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني سجلت الليرة اللبنانية،اليوم الأربعاء، انهيارا جديدا أمام الدولار، الذي وصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق عند مستوى 55 ألف و500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.وأٌثر هذا الانهيار الجديد على أسعار السلع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انهيار جديد لليرة اللبنانية امام الدولار المركز الخبري الوطني.

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