توم هانكس مرشح لنيل جائزة أسوء 3 افلام في عام 2022

2023/01/25 | 12:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يحُل كون فيلم “إلفيس” الذي شارك فيه الممثل توم هانكس من بين الأعمال الأوفر حظاً للفوز في جوائز الأوسكار، دون إدراج اسم النجم في ثلاث فئات من قائمة الترشيحات لنيل جوائز “راتزي”، النسخة المعاكسة للأوسكار والتي تُمنح لأسوأ إنتاجات … Readmore

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