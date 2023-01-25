سند: المحكمة الاتحادية ألغت قرارات الحكومة بتحويل الأموال الى كردستان

2023/01/25 | 13:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن النائب مصطفى سند، الاربعاء، صدور قرار قضائي بالغاء الأموال التي منحتها الحكومة الى اقليم كردستان.

وقال سند، في شريط فييدو اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قراراً بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء في تحويل الاموال الى إقليم كردستان واعتبارها مخالفة للقانون ولمواد الدستور".

وأوضح أن "القرار صدر بناءً على الدعوى التي أقمتها أمام المحكمة الاتحادية".

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