خبيرة تغذية: شرب القهوة لن يضر إذا عرفت معايير تناولها

2023/01/25 | 13:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجب ألا تزيد كمية الكافيين التي يتناولها الشخص في اليوم على 400 ملغم.

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