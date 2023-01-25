2023/01/25 | 13:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت دول ومنظمات عربية وإسلامية عن استنكارها الشديد لحادثة تمزيق متطرف هولندي لنسخة من المصحف قرب مقر مجلس النواب الهولندي، بمدينة لاهاي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تمزيق المصحف بهولندا.. تنديد واسع بـ "الاستفزازات الخطيرة") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تمزيق المصحف بهولندا.. تنديد واسع بـ "الاستفزازات الخطيرة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).