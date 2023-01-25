ضبط كميات من مواد السلة الغذائية تباع في المحال التجارية بكربلاء

2023/01/25 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد - اعلام التجارةتمكنت الفرق الرقابية التابعة لدائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة ومن خلال التنسيق مع الاجهزة الامنية بمحافظة كربلاء المقدسة من ضبط مواد غذائية مخصصة لمفردات السلة الغذائية مواد اخرى متنوعة تباع في أحد المحلات التجارية بالمحافظة.أكد ذلك مدير عام الدائرة رياض مهدي الموسوي، واضاف بأن " الفرق الرقابية التابعة لدائرته وبالتنسيق مع جهاز الامن الوطني في المحافظة تمكنت من ضبط كميات كبيرة من زيت الطعام والحمص والعدس ومعجون الطعام تباع بأسعار مرتفعة.مبيناً أن " الكميات شملت زيت الطعام علامة الدار ومعجون الطماطة نوع التونسا وعدس وحمص مجروش، وهي من المواد الغذائية المخصصة لتوزيعها ضمن مفردات السلة الغذائية للمواطنين.مؤكداً بأنه تم مصادرة الكميات المضبوطة من قبل الاجهزة الامنية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المتلاعبين.



مشيراً إلى أنه " من أجل استقرار الوضع الاقتصادي للبلد قامت دائرة الرقابة التجارية والمالية وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية في عموم محافظات البلاد اطلاق حملة واسعة بهدف متابعة اسعار السوق ومنع التجار والمحتكرين من التلاعب بقوت المواطنين.هذا ودعا الموسوي كافة المواطنين للتعاون من الفرق الرقابية والابلاغ عن حالات التلاعب والفساد من خلال الاتصال بالخط الساخن لدائرة الرقابة او عبر منصة (راقبي) الالكترونية الخط الساخن لدائرة الرقابة التجارية والمالية(07729222019)خدمة (راقبني ) الالكترونية لأستلام الشكاوى والتقديم عبر الرابط : https://ur.gov.iq/index/show-eservice/20084/19/orيتبع ...

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