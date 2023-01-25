2023/01/25 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

رئيس الوزراء من مقر وزارة الزراعة:

وضعت الحكومة في مشروع قانون الموازنة 2023، التخصيصات المالية لمستحقات الفلاحين للموسم الشتوي 2022/2023، وستصرف بمدة لا تتجاوز الأسبوعين.

الموسم الزراعي المقبل لن يكون فيه أي دعم لأي فلاح لا يستخدم تقنيات الزراعة الحديثة وطرق الري الحديثة بالرش، وهذا جزء من سياسة إصلاح القطاع الزراعي.

تشكيل لجان ثنائية مع عقارات الدولة لتذليل المعوقات أمام المستثمرين في القطاع الزراعي.

نعمل من أجل إكمال مشروع القرى العصرية، واستقطاب المتفرغين من خريجي كليات الزراعة والبيطرة والمعاهد والاعداديات الزراعية، والانفتاح على باقي التخصصات لأهميته في خلق فرص العمل.

يجب العمل لحماية المنتج والمستهلك، وضبط الاستيراد بعيداً عن الفساد، وتوفير ما يحتاجه المواطن من منتجات الثروة الحيوانية.

نعمل على تقييم عمل الوزارة ومحاسبة المقصرين والمتلكئين في أداء واجباتهم، ولن نسمح لأي جهة سياسية بالتدخل في عمل الوزارة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء يؤكد المكانة الحيوية للملف الزراعي في البرنامج الحكومي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء يؤكد المكانة الحيوية للملف الزراعي في البرنامج الحكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).