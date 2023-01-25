2023/01/25 | 13:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يزور مقر وزارة الزراعة •••••••••• أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، زيارة إلى مقر وزارة الزراعة، وعقد اجتماعاً بالمسؤولين فيها.وتابع سيادته خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يزور وزارة الزراعة ويصدر حزمة توجيهات المركز الخبري الوطني.

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