الصدر يحدد ساحة المظفر مكاناً لتشييد نصب القرآن استنكاراً على حرقه

2023/01/25 | 13:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، ساحة مظفر شرقي العاصمة بغداد مكاناً لتشييد نصب القران، استنكاراً على حرقه في السويد.وقال مدير مكتب الصدر ابراهيم الجابري: إن “حادثة حرق القران الكريم تكررت في العديد من البلدان وهو … Readmore

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