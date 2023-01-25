الفتح: وجود إرادة سياسية لجميع القوى العراقية بما فيها الكردية لإقرار قانون النفط والغاز

2023/01/25 | 13:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت كتلة تحالف الفتح النيابية , الاربعاء , إقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة الحالية وذلك لوجود الإرادة السياسية لجميع القوى السياسية بما فيها القوى السياسية الكردية، مؤكدا ان اجتماع قوى إدارة الدولة الأخير ناقش الموضوع بجدية لاجل اقراره بالدورة … Readmore

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