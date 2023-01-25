2023/01/25 | 14:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب نبيل المرسومي:

اولا : تصدر ايران حاليا اكثر من ٧٠٠ الف برميل يوميا من النفط الخام تحت انظار السلطات الامريكية مع انها خاضعة للعقوبات الامريكية

ثانيا : تسمح الولايات المتحدة للعراق باستيراد الغاز والكهرباء من ايران استثناءا العقوبات الامريكية على ايران

ثالثا : امريكا تعرف جيدا ان الدولار كان يهرب من خلال نافذة بيع العملات الاجنبية في البنك المركزي منذ ٢٠ سنة وتحت رعايتها وتعرف الجهات التي يهرب اليها واسماء المهربين وارصدتهم واستثماراتهم ولا ارى ضيرا من تعطي العراق استثناءا من ضوابط المنصة لمدة ٦ شهور اذا كانت حريصة فعلا على الشعب العراقي الا اذا كانت هناك مآرب اخرى !!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نماذج من العلاقة بين السياسة والاقتصاد.. نبيل المرسومي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نماذج من العلاقة بين السياسة والاقتصاد.. نبيل المرسومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).