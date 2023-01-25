رسميا.. ألمانيا تعلن تزويد أوكرانيا بدبابات

2023/01/25 | 14:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت برلين الضوء الأخضر لتسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، على ما أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان هيبشترايت، في بيان الأربعاء.

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