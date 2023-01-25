وزارة النفط تعلن رفع معدل الكميات المستثمرة من حقل الزبير النفطية

2023/01/25 | 14:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، رفع معدل الكميات المستثمرة من حقل الزبير النفطي إلى (147 مقمق) “مليون قدم مكعب قياسي يومياً.وقال مدير عام شركة غاز الجنوب عبد الباقي في بيان […]

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