2023/01/25 | 14:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افتتح أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الأربعاء، ساحتين وحديقتين تم إنجاز تأهيلهما من قبل بلديه مركز الكرخ وسط العاصمة بغداد.وقال أمين بغداد في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمين العاصمة يفتتح ساحتين وحديقتين وسط بغداد..



صور المركز الخبري الوطني.

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