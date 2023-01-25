الاتحادية تلغي جميع قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتحويل الأموال لكردستان

2023/01/25 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بإلغاء جميع قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان.وذكر إعلام المحكمة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المحكمة قررت الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء المرقمة ((194) في 15/6/2021 و (226) في 6/7/2021 و(257) في 3/8/2021 و (335) في 22/9/2021 و (401) في 2/11/2021 و (8) في 11/1/2022) حكماً باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً الى أحكام المادتين (93/ ثالثاً و94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادتين (4/ ثالثاً و5/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وأفهم علناً".

أدناه نص الوثائق:

https://drive.google.com/file/d/17LsPkfbdvLpQTZoUVGESuvUTzESQLIdH/view

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