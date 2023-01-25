المالكي يدعو إلى زيادة التعاون بين بغداد وموسكو في مختلف المجالات

2023/01/25 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، الى زيادة التعاون بين بغداد وموسكو في مختلف المجالات، فيما أشار الى أن العراق سيشهد حالة من الاستقرار السياسي والأمني.

وذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل بمكتبه، اليوم سفير روسيا الاتحادية لدى العراق ايلبروس كوتراشيف".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في البلاد، فضلا عن مناقشة الوضع الإقليمي والدولي ".

واوضح المالكي، بحسب البيان أن "العراق يشهد حالة من الاستقرار السياسي والامني في ظل حكومة جديدة تمثل كل مكونات الشعب العراقي"، داعيا الى "زيادة التعاون بين بغداد وموسكو في مختلف المجالات".

بدوره، جدد السفير كوتراشيف رغبة "بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين"، معربا عن "تقديره للعراق وحرص قياداته على تقوية العلاقات مع روسيا وزيادة حجم التعاون في مختلف المجالات".

تحرير: أ.غ

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