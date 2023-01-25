النقل تضع ضوابط خاصة لشركات التاكسي الجوال

2023/01/25 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارةُ النقل، اليوم الأربعاء، عن وضع ضوابطَ خاصة لشركاتِ التاكسي الجوال في البلاد وذلك من خلال منحها تراخيص وأجازة ممارسة المهنة.

وقال المكتبُ الإعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "النقل وضعت ضوابطَ خاصة لشركاتِ التاكسي الجوال في البلاد وذلك من خلال منحها تراخيص وأجازة ممارسة المهنة".

وأضاف أن "الضوابط الخاصة بمنح إجازة ممارسة مهنة لشركات التكسي الجوال تمت المصادقة عليها من قبل وزارة النقل ، حيث نصت هذه الضوابط على امتلاك الشركة 100 مركبة كحد أدنى ، إضافة الى تسديدها للرسوم المحددة حسب القانون النافذ ، فضلا عن العديد من الفقرات التي تضمن حقوق الراكب و وزارة النقل".

وأكد أن "الشركات المجازة حاليا هي شركة بريق النهرين (بلي) وشركة ليمونة وشركة تكسي العائلة وشركة الركن اليماني وشركة ميله للسياحة والنقل وشركة اقواس بغداد وشركة الابشر بالإضافة الى شركتي تكسي كريم وأوبرا".

تحرير: ر.



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