2023/01/25 | 14:55 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجف.. مستشفيات المحافظة تسجل ارتفاعاً في حالات الابتلاع لأجسام غريبة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: KW_GVzicRt8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجف.. مستشفيات المحافظة تسجل ارتفاعاً في حالات الابتلاع لأجسام غريبة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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