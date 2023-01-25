2023/01/25 | 14:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: R-Q7esodeEE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة.. مطالبات بتخصيص قطعة أرض كبيرة لحساب نادي الفروسية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البصرة.. مطالبات بتخصيص قطعة أرض كبيرة لحساب نادي الفروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).