بأدوات فلكلورية قديمة، يحافظ على الزي الايزيدي التراثي،و يحيك تاريخ كامل

2023/01/25 | 15:03 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – فريد نواف الشاب الايزيدي ” حمدان نواف ” من مواليد 1993 و يقطن في مجمع زورافا في شمال جبل سنجار يحافظ على الزي التراثي الايزيدي من خلال حياكتها من الصوف بأدوات فلكلورية قديمة تعود لزمن اباءه و اجداده و ورث العمل منهم ..العودة في غرفة طينية في منزله الشبه مهدم الذي …

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