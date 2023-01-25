2023/01/25 | 15:05 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستتعرف اليوم على كافة المعلومات حول حساب التوفير المعفى من الضرائب FHSA إذا كنت ترغب بشراء أول منزل لك في كندا! تخطط الحكومة الليبرالية لإنفاق 10.14 مليار دولار على الإسكان على مدى السنوات الخمس المقبلة في ميزانيتها الفيدرالية لعام 2022. تتطلع الحكومة أيضا إلى جعل المنازل في متناول الجميع من خلال توسيع العرض ومساعدة الشباب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف تحصل على حساب التوفير المعفى من الضرائب FHSA لتشتري منزلك الأول في كندا؟ شبكة القيقب الدولية.

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