تعرف على مواجهتي نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

2023/01/25 | 15:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفرزت قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم التي سحبت يوم الأربعاء، مواجهة هولندا مع كرواتيا وإسبانيا مع إيطاليا فييونيو المقبل في هولندا.

وتفتتح هولندا، مضيفة المباريات الحاسمة، الدور نصف النهائي في روترادم يوم 14 يونيو أمام كرواتيا، ثم تلعب في اليوم التالي إسبانيا معإيطاليا في أنشخيده.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث في 18 يونيو في أنشخيده والنهائي في اليوم عينه في روتردام.

وكانت فرنسا حاملة اللقب أقصيت من دور المجموعات، بعد حلولها وراء كرواتيا والدنمارك بفوز يتيم في ست مباريات، لكنها عوضت ببلوغهانهائي مونديال “قطر 2022“ عندما خسرت بركلات الترجيح أمام الأرجنتين.

وانطلقت بطولة دوري الأمم الأوروبية عام 2018 لتحل بدلا من المباريات الودية التقليدية للمنتخبات الوطنية، وتوجت البرتغال بلقب النسخةالأولى.

ويحصد الفائز كأسا فخرية وتحجز ثلاثة منتخبات في النسخة الحالية بطاقة التأهل إلى كأس أوروبا 2024، من خلال ملحق بعد ختامالتصفيات الاعتيادية.

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