نص قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء قرارات الحكومة الخاصة بتحويل الأموال لكردستان

2023/01/25 | 15:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نسرت المحكمة الاتحادية، نص قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء جميع قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان.

وذكر بيان للمحكمة الاتحادية، أن “المحكمة قررت الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء المرقمة ((194) في 15/6/2021 و (226) في 6/7/2021 و(257) في 3/8/2021 و(335) في 22/9/2021 و (401) في 2/11/2021 و (8) في 11/1/2022) حكماً باتاً وملزماً للسلطات كافة”.

وأضاف البيان، أن “ذلك جاء استناداً الى أحكام المادتين (93/ ثالثاً و94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادتين (4/ ثالثاً و5/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وأفهم علناً”.

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