يمكنه نقل البشر إلى المريخ.. ناسا تختبر محرك صاروخ حراري نووي لأول مرة منذ نصف قرن

2023/01/25 | 15:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن لمحرك صاروخ نووي حراري قيد التطوير، أن ينقل البشر إلى المريخ في يوم من الأيام.

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