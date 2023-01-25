2023/01/25 | 15:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 يناير، 2023 بغداد/المسلة: يكشف صدور أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام الحاليّ لهيئة الاستثمار في...

ظهرت المقالة كربلاء..



واجهات الإعمار الشكلي تخبِّئ فساد الاستثمار..



والمشاريع المتلكئة تتحول الى أنقاض أولاً على المسلة.

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