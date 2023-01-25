عمليات بغداد تعلن رفع 35 سيطرة في العاصمة

2023/01/25 | 15:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مناشدات عديدة ترد من المواطنين بشأن رفع السيطرات او افتتاح الطرق.

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