الجيش النيجري يعلن مقتل 11 إرهابياً

2023/01/25 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

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نيامى – (أ ف ب)أعلن الجيش النيجري الثلاثاء عن مقتل 11 إرهابياً والقبض على ستة آخرين الأسبوع الماضي في منطقة مضطربة تشهد أعمال تمرد مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.وخلال العمليات العسكرية في منطقة تيلابيري (غرب) القريبة من بوركينا فاسو، ضُبطت أسلحة ودُمرت أكثر من 130 دراجة نارية، على ما أعلنت وزارة الدفاع النيجرية في تقريرها الأسبوعي.تقع تيلابيري في «المثلث الحدودي» الشاسع وغير المستقر بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو منذ سنوات.أطلقت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا عمليات ضد الإرهابيين في المنطقة، ومؤخراً بدعم من 250 جندياً من فرنسا، الدولة المستعمرة سابقاً.وأعلن الجيش أن قوة مكافحة الجهاديين (نيا) التي نُشرت في غرب النيجر منذ شباط/ فبراير العام الماضي وتضم أكثر من 2000 عنصر، اصيب اثنان من عناصرها بجروح خلال العمليات.وأضاف الجيش أنه فكك شبكة لتهريب الوقود يُشتبه في إرسالها إمدادات إلى المجموعات المسلحة.وتكافح النيجر، أفقر دول العالم بحسب مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية، أعمال تمرد على حدودها الغربية مع مالي وبوركينا فاسو، وحدودها الجنوبية الشرقية مع نيجيريا.وتؤوي الدولة الواقعة في منطقة الساحل عشرات آلاف النازحين إضافة إلى لاجئين من نيجيريا ومالي وبوركينا فاسو.واضطر حوالي 10 آلاف شخص من قرى نيجرية قريبة من الحدود مع بوركينا فاسو إلى النزوح إلى بلدة تيرا في تشرين الثاني / نوفمبر وكانون الأول / ديسمبر العام الماضي بحسب الأمم المتحدة.

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