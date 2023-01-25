الاستخبارات تحبط مخططاً ارهابياً لاستهداف محكمة استئناف نينوى

2023/01/25 | 15:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إحباط مخطط ارهابي لاستهداف محكمة استئناف نينوى بواسطة ثلاثة انتحارين.

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