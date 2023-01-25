المجلس الوزاريّ للإقتصاد يحدد أسعار النفط الأسود المجهز إلى معامل

2023/01/25 | 15:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

حدد المجلس الوزاريّ للإقتصاد، اليوم الأربعاء، أسعار النفط الأسود المجهز إلى المعامل.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان أن "المجلس الوزاريّ للإقتصاد عقد جلسته الثالثة، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، رئيس المجلس الوزاريّ للإقتصاد لمناقشة مشاكل ومعوقات معامل القطاع الصناعيّ الخاص والمُختلط بحضور ممثلين عن وزارتيّ النفط والصناعة والمعادن ورئيس إتحاد الصناعات العراقيّ وعدد من أصحاب معامل القطاع الخاص والمُختلط".

وأوصى بأن "يكون سعر النفط الأسود المجهز إلى معامل الأسفلت المؤكسد بسعر (35%) من سعر النشرة العالميَّة (دبي) على أن لا يتجاوز سعر الطن الواحد (250) ألف دينار، وبكمية تتراوح بين (70- 100 %) من الطاقة التصميميَّة".

وأكَّد المجلس، بحسب البيان، على أنَّ "سعر النفط الأسود المُجهز من المعامل بسعر (100) ألف دينار للطن، سيبقى ثابتاً، أمّا بشأن المعامل الأُخرى يكون السعر (150) ألف دينار للطن الواحد، مع إلزام جميع معامل الإسفلت المؤكسد والمعامل الأخرى بتسجيل عمّالهم لدى دوائر الضمان الإجتماعي وخلال (4) أشهر وبخلافه لا يتم تجهيزهم بالوقود، وفي حال تضرر أحد الطرفين فيراجع القرار بعد (3) أشهر".

وطالب المجلس، بـ"الموافقة على زيادة كلفة مناقصة تجهيز علاج مرضى نقص المناعة المكتسبة لعام 2023 وبسعر (850) دولار للفيال الواحد، وكذلك الموافقة على زيادة الكلفة الكلية لمشروع مجاري بعقوبة / المرحلة الثانية، والموافقة على زيادة الكلفة الكلية لمشروع تأهيل معامل الشركة العامة للحديد والصلب".



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