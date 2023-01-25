النفط تعلن رفع معدل الكميات المستثمرة من حقل الزبير

2023/01/25 | 15:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

اعلنت وزارة النفط، اليوم الاربعاء، رفع معدل الكميات المستثمرة من حقل الزبير النفطي.

واكد مدير عام شركة غاز الجنوب حمزة عبد الباقي، في بيان على "حرص الوزارة على الاستثمار الامثل للغاز المصاحب من الحقول النفطية المنتجة، والعمل على استثمار جميع الكميات المتاحة".

واضاف، ان "اجتماع الادارة المشتركة مع شركة غاز البصرة كان قد قرر رفع معدل الكميات المستثمرة في حقل الزبير النفطي من (35مقمق) باليوم الى (147 مقمق) مليون قدم مكعب قياسي" .

واشار الى "زيادة عدد كابسات محطة حمار مشرف في الحقل المذكور الى (11) كابسة باضافة خمس كابسات جديدة".

يذكر ان شركة غاز البصرة تقوم بإستثمار الغاز المصاحب من (4) حقول نفطية في محافظة البصرة.

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